60-летний экс-тренер «Далласа» и «Баффало» Линди Рафф возглавит «Нью-Джерси»

60-летний американский специалист Линди Рафф сменит Алена Насретдина на посту главного тренера «Нью-Джерси Дэвилз», сообщает The Athletic.

С 2018 года Рафф работал на должности ассистента главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс». Ранее на протяжении 16 лет – с 1997 по 2013 год, являлся главным тренером «Баффало Сэйбрз», а с 2013 по 2017 год он возглавлял «Даллас Старз», который под его руководством дважды выходил в плей-офф, а по итогам регулярного чемпионата показывал лучшие результаты в Западной конференции. В одном из сезонов «Далласу» удалось одержать 50 побед в регулярке, уступив в 23 встречах, при этом забивая в среднем 3,2 шайбы за игру.

Предпоследний сезон в «Далласе» закончился для Раффа разочарованием в серии с «Сент-Луис Блюз», которым «Старз» уступили со счётом 6:1 в седьмой игре первого раунда плей-офф. Уже в следующем сезоне, ставшим для него последним, команда вовсе не попала в плей-офф. После того, как его время в Далласе закончилось, Рафф устроился в качестве помощника тренера в «Нью-Йорк Рейнджерс» в 2017 году.

В своих 19 сезонах в качестве главного тренера Рафф имеет рекорд 736-554-78.