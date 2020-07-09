Иностранные тренеры и игроки «Салавата Юлаева» вернулись в Уфу

Пресс-служба уфимского «Салавата Юлаева» на официальном сайте сообщила о возвращении иностранных хоккеистов и тренеров в столицу Башкортостана.

«Сегодня утром в Уфу вернулись иностранные тренеры и игроки ХК «Салават Юлаев»: главный тренер команды Томи Лямся, тренер по физической подготовке Матиас Сарвела, голкипер Юха Метсола, защитник Филип Ларсен, форварды Тему Хартикайнен и Сакари Маннинен», — сообщается на сайте.



Сразу же по прилёте несколько комментариев дал новоиспечённый главный тренер клуба Томи Лямся:



«Полет прошёл нормально. Мы сутки назад уехали из Финляндии – это было долгое путешествие. Самое главное – мы уже в России, можем немного отдохнуть и приступить к работе. На родине я много времени был вместе с семьёй. После того, как я подписал контракт, то сразу стал планировать нашу работу.



Я чувствую себя отлично, с нетерпением жду, когда приступлю к работе с командой. Последние три года я был ассистентом главного тренера и, думаю, что пришло время сделать следующий шаг в карьере. Я уверен в себе».



Своими впечатлениями от перелёта поделился и нападающий Теэму Хартикайнен.



«В Финляндии была прекрасная погода, я проводил очень много времени с семьёй, рыбачил, играл в футбол и отдыхал перед сезоном. Было круто! Мы ловили много рыбы, крупной рыбы и ели много рыбы (смеется). Я занимался 5-6 раз в неделю, держал себя в форме, так что готов к долгому тренировочному лагерю. У нас был очень весёлый рейс — мы летели вместе с остальными легионерами лиги. Будет, что вспомнить».

Видео доступно на YouTube.