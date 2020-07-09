В больнице Эдмонтона вспышка коронавируса. Город претендует на проведение плей-офф НХЛ
В крупной больнице Misericordia Hospital в Эдмонтоне произошла вспышка коронавируса, сообщает Edmonton Journal.
По данным источников, умерли три человека, 20 пациентов и 15 сотрудников медучреждения подхватили инфекцию. Отмечается, что больница временно прекратила приём пациентов.
Согласно плану возобновления сезона НХЛ, 24 июля команды должны отправиться в города, которые примут матчи плей-офф. В продолжении сезона примут участие 24 команды, которые будут распределены по двум городам. Эдмонтон претендует на проведение матчей плей-офф НХЛ, а также может принять финал Кубка Стэнли. Первые официальные матчи должны пройти 1 августа. Потенциальный седьмой матч финала плей-офф запланирован на 2 октября.
Стали известны даты проведения плей-офф и старта нового сезона НХЛ
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