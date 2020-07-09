«Спасибо, любимый, что всегда рядом». Жена Овечкина опубликовала пост в годовщину свадьбы

Анастасия Овечкина, жена капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Публикация посвящена третьей годовщине свадьбы, которая состоялась 8 июля 2017 года.

«Три года прошло с этого волшебного дня! За это время столько всего произошло! Самые тяжёлые моменты… и самые счастливые! Спасибо, любимый, что всегда рядом!



И, конечно, поздравляем всех с чудесным праздником, Днём Семьи, Любви и Верности. Берегите и цените друг друга, ведь важнее семьи, нет ничего в этой жизни», — написала Анастасия.

Пара объявила о помолвке в сентябре 2015 года, а в августе 2016-го они зарегистрировали брак. Сама свадьба прошла 8 июля 2017 года в Барвихе, в День семьи, любви и верности. К своему посту Анастасия прикрепила несколько снимков с их свадьбы.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Анастасии Овечкиной.