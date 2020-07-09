Лямся: я был ассистентом последние три года. Пришло время сделать следующий шаг в карьере

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся рассказал о своём состоянии после приезда в Уфу.

«Я чувствую себя отлично, с нетерпением жду, когда приступлю к работе с командой. Последние три года я был ассистентом главного тренера и думаю, что пришло время сделать следующий шаг в карьере. Я уверен в себе.

Чем занимался в Финляндии? Конечно, много времени был вместе с семьёй. После того как я подписал контракт, сразу стал планировать нашу работу», — цитирует Лямся пресс-служба уфимского клуба.

Утром 9 июля в Уфу приехали иностранные тренеры и игроки ХК «Салават Юлаев»: главный тренер команды Томи Лямся, тренер по физической подготовке Матиас Сарвела, голкипер Юха Метсола, защитник Филип Ларсен, форварды Тему Хартикайнен и Сакари Маннинен.