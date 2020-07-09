Лучший снайпер молодёжной команды рижского «Динамо» продолжит карьеру в Канаде

Нападающий системы рижского «Динамо» Янис Шваненбергс продолжит карьеру в клубе Западной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойл Кингз», сообщается на официальном сайте канадского клуба.

В минувшем сезоне 18-летний форвард стал лучшим снайпером молодёжной команды рижского «Динамо». В 54 матчах регулярного чемпионата МХЛ Шваненбергс забросил 25 шайб и сделал 15 результативных передач при 70 минутах штрафного времени и показателе полезности "-1". Молодой форвард также дебютировал в КХЛ, сыграв 12 матчей в регулярном чемпионате. Янис сделал одну голевую передачу, заработав полезность "+3".

За карьеру в составе сборной Латвии Янис принял участие в юниорском чемпионате мира и молодёжном чемпионате мира в первом дивизионе.