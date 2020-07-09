Лучший снайпер молодёжной команды рижского «Динамо» продолжит карьеру в Канаде
Нападающий системы рижского «Динамо» Янис Шваненбергс продолжит карьеру в клубе Западной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойл Кингз», сообщается на официальном сайте канадского клуба.
В минувшем сезоне 18-летний форвард стал лучшим снайпером молодёжной команды рижского «Динамо». В 54 матчах регулярного чемпионата МХЛ Шваненбергс забросил 25 шайб и сделал 15 результативных передач при 70 минутах штрафного времени и показателе полезности "-1". Молодой форвард также дебютировал в КХЛ, сыграв 12 матчей в регулярном чемпионате. Янис сделал одну голевую передачу, заработав полезность "+3".
За карьеру в составе сборной Латвии Янис принял участие в юниорском чемпионате мира и молодёжном чемпионате мира в первом дивизионе.
Защитник Балинскис перешёл из рижского «Динамо» в «Литвинов»
- 9 июля 2020
-
12:02
-
11:31
-
11:25
-
11:12
-
10:50
-
10:21
-
10:15
-
09:57
-
09:26
-
09:05
-
08:57
-
07:49
-
05:58
-
00:40
- 8 июля 2020
-
23:31
-
23:01
-
22:43
-
22:09
-
21:44
-
21:10
-
20:41
-
20:27
-
19:42
-
19:20
-
19:01
-
18:43
-
18:28
-
17:59
-
17:59
-
17:28
-
16:12
-
16:01
-
15:45
-
15:20
-
14:59
Партнерский контент