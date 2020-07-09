Хартикайнен: занимался пять-шесть раз в неделю. Готов к долгому тренировочному лагерю
Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен высказался после возвращения в Уфу.
«В Финляндии была прекрасная погода, я проводил очень много времени с семьёй, рыбачил, играл в футбол и отдыхал перед сезоном. Я занимался пять-шесть раз в неделю, держал себя в форме, так что готов к долгому тренировочному лагерю. У нас был очень весёлый рейс – мы летели вместе с остальными легионерами лиги. Будет что вспомнить», — цитирует Хартикайнена пресс-служба уфимского клуба.
Утром 9 июля в Уфу приехали иностранные тренеры и игроки ХК «Салават Юлаев»: главный тренер команды Томи Лямся, тренер по физической подготовке Матиас Сарвела, голкипер Юха Метсола, защитник Филип Ларсен, форварды Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен.
Лямся: я был ассистентом последние три года. Пришло время сделать следующий шаг в карьере
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