Яшин: какое-то время хоккей будет без зрителей, но с чего-то нужно начинать

Чемпион мира Алексей Яшин поделился мыслями о возможном возобновлении сезона в НХЛ.

«Всё реально, всё выполнимо, и всё может быть. Ничего невозможного нет – это первое. Второе – очевидно, что происходят определённые изменения во многих вещах после длительной паузы, связанной с пандемией. Понятно, что нынешний и наверняка следующий сезоны в НХЛ пройдут под давлением последствий этой чрезвычайной ситуации, они точно не будут такими, как обычно. Третье – здорово и классно, что хоккей возвращается, и пусть он какое-то время будет без зрителей, но что есть, то есть. Всё равно с чего-то нужно начинать.



И четвёртое – в продлении коллективного договора я вижу желание обеих сторон найти общий язык и не накалять ситуацию на фоне опять же сложной эпидемиологической обстановки в мире. Сейчас важно, чтобы ситуация стабилизировалась, что позволит вести более предметные переговоры о нюансах коллективного соглашения на предстоящие годы.

Потому что на данный момент никто не знает, как долго будут ощущаться последствия пандемии, что будет с прибылью лиги и доходами клубов. Поэтому заинтересованные стороны посчитали, что не стоит оставлять ситуацию с коллективным договором в подвешенном состоянии до 2022 года – будет лучше прямо сейчас продлить срок его действия ещё на четыре года и мозги друг другу не компостировать», – цитирует Яшина News.ru.