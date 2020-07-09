Экс-форвард «Авангарда» Свен Андригетто близок к заключению контракта с «Лозанной»
Экс-форвард «Авангарда» Свен Андригетто близок к заключению контракта с «Лозанной», информирует издание Le Matin. Сообщается, что соглашение может быть рассчитано на четыре года. Среди других претендентов на Свена только швейцарские клубы.
В минувшем сезоне 27-летний форвард дебютировал в КХЛ. В 56 матчах регулярного чемпионата Свен забросил 13 шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности "+2" и 22 минутах штрафного времени. В плей-офф швейцарский нападающий провёл шесть матчей, в которых не забросил ни одной шайбы и сделал две голевые передачи при полезности "-5".
Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков подчеркнул, что контракт со швейцарским форвардом Свеном Андригетто был расторгнут без выплаты компенсации.
Генменеджер «Авангарда»: контракт с Андригетто расторгнут без выплаты компенсации
- 9 июля 2020
-
13:54
-
13:21
-
12:45
-
12:02
-
11:31
-
11:25
-
11:12
-
10:50
-
10:21
-
10:15
-
09:57
-
09:26
-
09:05
-
08:57
-
07:49
-
05:58
-
00:40
- 8 июля 2020
-
23:31
-
23:01
-
22:43
-
22:09
-
21:44
-
21:10
-
20:41
-
20:27
-
19:42
-
19:20
-
19:01
-
18:43
-
18:28
-
17:59
-
17:59
-
17:28
-
16:12
-
16:01
Партнерский контент