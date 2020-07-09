Экс-форвард «Авангарда» Свен Андригетто близок к заключению контракта с «Лозанной», информирует издание Le Matin. Сообщается, что соглашение может быть рассчитано на четыре года. Среди других претендентов на Свена только швейцарские клубы.

В минувшем сезоне 27-летний форвард дебютировал в КХЛ. В 56 матчах регулярного чемпионата Свен забросил 13 шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности "+2" и 22 минутах штрафного времени. В плей-офф швейцарский нападающий провёл шесть матчей, в которых не забросил ни одной шайбы и сделал две голевые передачи при полезности "-5".

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков подчеркнул, что контракт со швейцарским форвардом Свеном Андригетто был расторгнут без выплаты компенсации.