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Экс-форвард «Авангарда» Свен Андригетто близок к заключению контракта с «Лозанной»

Экс-форвард «Авангарда» Свен Андригетто близок к заключению контракта с «Лозанной»
Хоккей / КХЛ 0

Экс-форвард «Авангарда» Свен Андригетто близок к заключению контракта с «Лозанной», информирует издание Le Matin. Сообщается, что соглашение может быть рассчитано на четыре года. Среди других претендентов на Свена только швейцарские клубы.

В минувшем сезоне 27-летний форвард дебютировал в КХЛ. В 56 матчах регулярного чемпионата Свен забросил 13 шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности "+2" и 22 минутах штрафного времени. В плей-офф швейцарский нападающий провёл шесть матчей, в которых не забросил ни одной шайбы и сделал две голевые передачи при полезности "-5".

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков подчеркнул, что контракт со швейцарским форвардом Свеном Андригетто был расторгнут без выплаты компенсации.

Генменеджер «Авангарда»: контракт с Андригетто расторгнут без выплаты компенсации
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