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НХЛ определилась со списком судей, которые будут допущены до работы при рестарте сезона

НХЛ определилась со списком судей, которые будут допущены до работы при рестарте сезона
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига определилась со списком судей, которые будут допущены до работы при возобновлении сезона.

Согласно плану возобновления сезона НХЛ, 24 июля команды должны отправиться в города, которые примут матчи плей-офф. В продолжении сезона примут участие 24 команды, которые будут распределены по двум городам. В каждом из городов будут работать 10 главных и 10 линейных арбитров.

Эдмонтон
Главные: Марк Жоанетт, Стив Козари, Ти-Джей Люксмор, Джон Макисаак, Брэд Майер, Брайан Почмара, Дэн О’Рурк, Крис Руни, Франсуа Сен-Лорен, Келли Сазерлэнд.
Линейные: Скотт Черрей, Райан Гиббонс, Брэд Ковачик, Киль Маркисон, Джонни Мюррей, Пьер Рачико, Марк Шевчик, Эндрю Смит, Тони Сериколо, Либор Суханек.

Торонто
Главные: Франсин Шаррон, Горд Дуайер, Эрик Фурлатт, Трэвор Хансон, Жан Эбер, Фредерик Л’Экюйе, Крис Ли, Вес МакКоли, Кевин Поллок, Кайл Реман.
Линейные: Шендор Альфонсо, Дерек Амелл, Стив Бартон, Девин Берг, Давид Брисбуа, Мичел Кормье, Грег Деворски, Мэтт Макферсон, Дерек Нансен, Брайан Панчиц.

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