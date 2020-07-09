НХЛ определилась со списком судей, которые будут допущены до работы при рестарте сезона

Национальная хоккейная лига определилась со списком судей, которые будут допущены до работы при возобновлении сезона.

Согласно плану возобновления сезона НХЛ, 24 июля команды должны отправиться в города, которые примут матчи плей-офф. В продолжении сезона примут участие 24 команды, которые будут распределены по двум городам. В каждом из городов будут работать 10 главных и 10 линейных арбитров.

Эдмонтон

Главные: Марк Жоанетт, Стив Козари, Ти-Джей Люксмор, Джон Макисаак, Брэд Майер, Брайан Почмара, Дэн О’Рурк, Крис Руни, Франсуа Сен-Лорен, Келли Сазерлэнд.

Линейные: Скотт Черрей, Райан Гиббонс, Брэд Ковачик, Киль Маркисон, Джонни Мюррей, Пьер Рачико, Марк Шевчик, Эндрю Смит, Тони Сериколо, Либор Суханек.



Торонто

Главные: Франсин Шаррон, Горд Дуайер, Эрик Фурлатт, Трэвор Хансон, Жан Эбер, Фредерик Л’Экюйе, Крис Ли, Вес МакКоли, Кевин Поллок, Кайл Реман.

Линейные: Шендор Альфонсо, Дерек Амелл, Стив Бартон, Девин Берг, Давид Брисбуа, Мичел Кормье, Грег Деворски, Мэтт Макферсон, Дерек Нансен, Брайан Панчиц.