Жена Овечкина: за время карантина достроили дом, посадили дерево и родили ребёнка

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и его жена Анастасия в интервью People Talk рассказали, чем занимались во время самоизоляции, кто хозяин в доме, а также похвалили друг друга за кулинарные способности.
«За время карантина руки дошли до того, на что многие годы не хватало времени: мы перебрали весь дом, сделали детскую, доделали игровую, облагородили участок, сад… Можно сказать, за время карантина мы достроили дом, посадили дерево и родили ребёнка», — сказала Анастасия.
На вопрос, кто в доме хозяин, хоккеист ответил: «Жена — хозяйка в доме, но иногда она делит это место с нашим старшим сыном. Он у нас босс».
Супруги также поведали о кулинарных способностях друг друга.
«Настя готовит вкуснее. У неё очень много фирменных блюд! Она делает невероятный борщ, котлеты, биточки! Всё, что она нам готовит, у неё получается на ура», — отметил Александр.
«Саша делает невероятное мясо на углях и очень вкусную фирменную яичницу», — добавила Анастасия.
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