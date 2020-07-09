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Директор «Автомобилиста» — об иностранцах: ждём ещё четырёх хоккеистов и двух тренеров

Директор «Автомобилиста» — об иностранцах: ждём ещё четырёх хоккеистов и двух тренеров
Хоккей / КХЛ 0

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков высказался о возвращении иностранных игроков и тренеров клуба в Россию. Тренировочные сборы команды в Свердловской области начнутся 17 июля.

«Из-за рубежа вернулись только те, у кого были визы, и те, кому они были не нужны. Сегодня в Екатеринбург прибыли наш тренер Герман Титов, он последние месяцы находился за рубежом, Брукс Мэйсек и Джефф Плэтт. Они уже начали отбывать положенную самоизоляцию, как только она закончится, тренеры присоединятся к нашей команде в активном тренировочном процессе.

Что касается остальных, пока ждём оформления виз. Мы уже получили разрешения на работу на всех – это касается Билла Питерса, Перри Перна и хоккеистов Якуба Коваржа, Чарльза Дженовея и Дэна Секстона. У Питера Холланда документы есть, вопрос в том, каким образом и когда он попадёт на территорию России. Мы ждём ещё четырёх хоккеистов и двух тренеров.

Если говорить об оптимистичном прогнозе о возвращении иностранцев в Россию, я бы назвал плюс-минус 20 июля. А приступить к работе – исходя из того, какие будут нормы для пребывающих из-за границы», – цитирует Рябкова ТАСС.

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