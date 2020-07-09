Мельничук: можно уехать в Европу, если кто-то согласится взять меня до декабря

Голкипер «Сан-Хосе Шаркс» Алексей Мельничук поделился мыслями касательно будущего. Российский вратарь не сможет сыграть в НХЛ раньше 1 декабря, когда должен начаться следующий сезон.

«Я раньше сезона-2020/2021 не могу играть вообще нигде. Даже тренироваться запрещено в другом клубе. Получается, я просто жду официальную информацию. Вот в пятницу созванивался с тренером «Сан-Хосе» Евгением Набоковым. Он сказал, что нужно подождать. Хотя есть разные варианты для манёвра.

Продолжить карьеру в Европе? Тут всё зависит от того, как договорятся в твоём клубе НХЛ. Если кто-то согласится в европейском клубе взять тебя до декабря, то можно уехать. Но сейчас пока у меня ни с кем нет диалога», – приводятся слова Мельничука на сайте «Матч ТВ».