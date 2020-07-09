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Московское «Динамо» расстанется с одним из хоккеистов

Московское «Динамо» расстанется с одним из хоккеистов
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер московского «Динамо» Виктор Меркулов сообщил, что один из хоккеистов покинет стан бело-голубых.

«Наверняка состав не окончательный. Тройки могут измениться. Видите, подчёркнутые фамилии? Эти ребята отправляются в фарм-клуб и начнут подготовку в ВХЛ.

Минус напротив одного из хоккеистов? Его в команде не будет. Мы с ним решили расстаться, но я бы очень не хотел, чтобы об этом он узнал через прессу.

Не существует ничего идеального, всегда хочется что-то изменить. По разным причинам мы не могли взять всех, кого хотели. У кого-то контрактные обязательства с другими клубами, у кого-то серьёзные финансовые требования, которые нам не потянуть в условиях потолка», — цитирует Меркулова «Спорт-экспресс».

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