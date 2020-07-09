Четверо легионеров ЦСКА прилетели в Россию, Дальбек прибудет в Москву в ближайшие дни
Сегодня, 9 июля, в Россию прибыл борт с иностранными хоккеистами, выступающими в составе ЦСКА: вратарём Ларсом Юханссоном, защитником Мэтом Робинсоном, нападающими Марио Кемпе и Иржи Секачем, сообщается на официальном сайте московского клуба. Защитник Клас Дальбек прибудет в столицу в ближайшие дни.
«Полёт был трудным – рейс немного задержался, мы долго летели. Но ничего страшного, сейчас мы в Москве. Я скучал по ней, люблю этот город. Очень хочу, чтобы приехала семья. Сейчас они в Стокгольме, и нужно подождать немного, когда откроются границы.
Чувствую себя готовым. С нетерпением жду сентября и начала сезона. Я тренировался и старался привести себя в хорошую форму", — цитирует Кемпе пресс-служба московского клуба.
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