Четверо легионеров ЦСКА прилетели в Россию, Дальбек прибудет в Москву в ближайшие дни

Сегодня, 9 июля, в Россию прибыл борт с иностранными хоккеистами, выступающими в составе ЦСКА: вратарём Ларсом Юханссоном, защитником Мэтом Робинсоном, нападающими Марио Кемпе и Иржи Секачем, сообщается на официальном сайте московского клуба. Защитник Клас Дальбек прибудет в столицу в ближайшие дни.

«Полёт был трудным – рейс немного задержался, мы долго летели. Но ничего страшного, сейчас мы в Москве. Я скучал по ней, люблю этот город. Очень хочу, чтобы приехала семья. Сейчас они в Стокгольме, и нужно подождать немного, когда откроются границы.

Чувствую себя готовым. С нетерпением жду сентября и начала сезона. Я тренировался и старался привести себя в хорошую форму", — цитирует Кемпе пресс-служба московского клуба.