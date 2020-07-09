Минское «Динамо» объявило о возвращении Ильи Шинкевича

Защитник сборной Беларуси Илья Шинкевич продолжит карьеру в минском «Динамо». 30-летний защитник подписал односторонний контракт на один сезон, сообщает пресс-служба «Динамо».

Шинкевич на протяжении шести сезонов выступал за минчан. Кроме того он выступал за подольский «Витязь». В КХЛ в общей сложности он провёл 326 матчей и набрал 38 (11+27) очков.

За сборную Беларуси он выступал на четырёх чемпионатах мира. В декабре 2019 года Шинкевича признали лучшим защитником Турнира шести наций в Будапеште (Венгрия). Тогда Беларусь выиграла турнир.

Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ