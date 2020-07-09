Аллен: «Сент-Луису» удалось сохранить состав, мы провели сезон на очень хорошем уровне
Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен поделился мнением о возобновлении сезона в НХЛ. «Сент-Луису» предстоит сыграть в квалификационных матчах Кубка Стэнли.
«Квалификационные матчи не менее важны, чем игры плей-офф. Мы должны подготовиться. У каждой команды будет свой подход, но я полагаю, что наш опыт, понимание ситуации, которые мы приобрели в прошлом году, должны помочь нам в подготовке. … Обстоятельства очень необычные, и не стоит тратить время впустую.
Отличный шанс, чтобы снова чего-то добиться. Нам удалось сохранить состав, мы провели сезон на очень хорошем уровне, у нас всё неплохо. Но не только мы оказались в подобной ситуации. Шансы на успех есть у всех», — цитирует Аллена пресс-служба НХЛ.
Источник: четыре игрока «Сент-Луиса» и один тренер команды заразились коронавирусом
- 9 июля 2020
-
18:38
-
17:57
-
17:38
-
17:27
-
16:55
-
16:17
-
16:14
-
16:01
-
15:41
-
15:25
-
14:59
-
14:19
-
13:54
-
13:21
-
12:45
-
12:02
-
11:31
-
11:25
-
11:12
-
10:50
-
10:21
-
10:15
-
09:57
-
09:26
-
09:05
-
08:57
-
07:49
-
05:58
-
00:40
- 8 июля 2020
-
23:31
-
23:01
-
22:43
-
22:09
-
21:44
-
21:10
Партнерский контент