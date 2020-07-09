Аллен: «Сент-Луису» удалось сохранить состав, мы провели сезон на очень хорошем уровне

Голкипер «Сент-Луис Блюз» Джейк Аллен поделился мнением о возобновлении сезона в НХЛ. «Сент-Луису» предстоит сыграть в квалификационных матчах Кубка Стэнли.

«Квалификационные матчи не менее важны, чем игры плей-офф. Мы должны подготовиться. У каждой команды будет свой подход, но я полагаю, что наш опыт, понимание ситуации, которые мы приобрели в прошлом году, должны помочь нам в подготовке. … Обстоятельства очень необычные, и не стоит тратить время впустую.

Отличный шанс, чтобы снова чего-то добиться. Нам удалось сохранить состав, мы провели сезон на очень хорошем уровне, у нас всё неплохо. Но не только мы оказались в подобной ситуации. Шансы на успех есть у всех», — цитирует Аллена пресс-служба НХЛ.