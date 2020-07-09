Алексей Прокопенко, выбранный на импорт-драфте CHL, рассказал о первых шагах в хоккее

Форвард системы «Авангарда» Алексей Прокопенко, выбранный на импорт-драфте командой молодёжной лиги Квебека «Гатино Олимпикс», рассказал, как начинал карьеры.
«В Искитиме была раньше только коробка ледовая — на ней научился кататься на коньках. Потом поехал в Бердск — там была школа «Кристалл». Отыграл в Бердске год. В «Кристалле» у нас был очень хороший тренер, которого затем пригласили в Казань. После этого я поехал на просмотр в «Сибирь».
Мне было шесть лет, я приехал на просмотр с другом, который отыграл в «Сибири» уже год. Я провёл две тренировки, а потом меня взяли в команду. Первый и второй классы я ездил на тренировки после школы в Новосибирск. Так как у отца были вахтовые смены, то две недели меня возил папа, а другие две — отец друга. Так чередовались. В третьем классе у нас уже был спортивный класс — я переехал к родственникам в Новосибирск. У нас был турнир в Красноярске с «Сибирью» после «Кубка Газпром-Нефти», и меня заметил Злобин Михаил Николаевич — позвал на просмотр в Омск», — цитирует Прокопенко AllHockey.
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