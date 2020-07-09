Рафф — о назначении главным тренером «Нью-Джерси»: это фантастическая возможность

Новый главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф прокомментировал назначение на пост наставника клуба. «Дьяволы» сегодня, 9 июля, объявили о назначении Раффа, он сменил на посту Алена Насретдина.

«Я очень рад вновь оказаться в тренерском кресле и руководить командой. Это фантастическая возможность вести за собой группу молодых и талантливых ребят, буду рад вывести их на новый уровень.

Мы с Томом (Том Фитцджеральд — генеральный менеджер «Нью-Джерси». — Прим. «Чемпионата») сядем и всё вместе обсудим, составим план работы тренеров, я начну знакомиться с игроками и сотрудниками. Рассчитывают, что нам удастся в сжатые сроки добиться успеха.

Рассчитываю, что мы будем играть в плей-офф Кубка Стэнли, а затем пройдём и дальше», — цитирует Раффа пресс-служба «Нью-Джерси».