Рафф — о назначении главным тренером «Нью-Джерси»: это фантастическая возможность

Новый главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф прокомментировал назначение на пост наставника клуба. «Дьяволы» сегодня, 9 июля, объявили о назначении Раффа, он сменил на посту Алена Насретдина.
«Я очень рад вновь оказаться в тренерском кресле и руководить командой. Это фантастическая возможность вести за собой группу молодых и талантливых ребят, буду рад вывести их на новый уровень.
Мы с Томом (Том Фитцджеральд — генеральный менеджер «Нью-Джерси». — Прим. «Чемпионата») сядем и всё вместе обсудим, составим план работы тренеров, я начну знакомиться с игроками и сотрудниками. Рассчитывают, что нам удастся в сжатые сроки добиться успеха.
Рассчитываю, что мы будем играть в плей-офф Кубка Стэнли, а затем пройдём и дальше», — цитирует Раффа пресс-служба «Нью-Джерси».
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