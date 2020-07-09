Паризе: у нас остаётся мало шансов побороться за кубок, «Миннесота» — возрастная команда

Форвард клуба НХЛ «Миннесота Уайлд» Зак Паризе призвал партнёров по команде использовать шанс, который выпал в нынешнем сезоне. По словам Паризе, он понимает, что нынешний сезон — один из последних шансов выиграть Кубок Стэнли.
«Это не зависит от нынешней ситуации, от того, в каком формате пройдут игры плей-офф. Я смотрю на нас и понимаю, что шансов остается мало. В глубине души мы все понимаем, что у нас возрастная команда. У нас много ребят, которым уже за 30 лет. Шанс побороться за Кубок выпадает не так часто.
Мы по-прежнему в плей-офф, боремся за Кубок. Из нас только Эрик Стаал выиграл его. Мы должны вести команду за собой, чтобы добиться успеха», – цитирует Паризе пресс-служба НХЛ.
В настоящее время сезон в НХЛ приостановлен. Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 9 июля 2020
-
21:52
-
21:25
-
20:50
-
20:33
-
20:12
-
19:39
-
19:27
-
19:13
-
18:53
-
18:46
-
18:38
-
17:57
-
17:38
-
17:27
-
16:55
-
16:17
-
16:14
-
16:01
-
15:41
-
15:25
-
14:59
-
14:19
-
13:54
-
13:21
-
12:45
-
12:02
-
11:31
-
11:25
-
11:12
-
10:50
-
10:21
-
10:15
-
09:57
-
09:26
-
09:05