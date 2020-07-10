Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Дмитрий Квартальнов посетил футбольный матч «Рубин» — «Краснодар»

Дмитрий Квартальнов посетил футбольный матч «Рубин» — «Краснодар»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов посетил матч 27-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар», проходивший в Казани. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Во время трансляции камера выхватила Квартальнова на трибуне казанской арены. Специалист снял медицинскую маску и внимательно смотрел на поле.

Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ.

Ранее руководство «Ак Барса» объявило, что Квартальнов продолжит работу с казанским клубом.

«Рубин» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020