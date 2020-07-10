Дмитрий Квартальнов посетил футбольный матч «Рубин» — «Краснодар»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов посетил матч 27-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар», проходивший в Казани. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

Во время трансляции камера выхватила Квартальнова на трибуне казанской арены. Специалист снял медицинскую маску и внимательно смотрел на поле.

Сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ.

Ранее руководство «Ак Барса» объявило, что Квартальнов продолжит работу с казанским клубом.