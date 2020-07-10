Экс-защитник «Магнитки» и «Адмирала» Бобряшов подписал пробный контракт с «Торпедо»
Российский защитник Никита Бобряшов подписал пробный контракт с системой «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба ВХЛ «Торпедо-Горький».
24-летний воспитанник оренбургского хоккея в 2017 году завоевал первый трофей в карьере. Выступая в системе московского «Динамо», он поднял над головой главный трофей ВХЛ — Кубок Братины. Два последующих сезона новобранец горьковчан провёл в КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга» и владивостокского «Адмирала».
В минувшем сезоне Бобряшов принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ, сделав одну результативную передачу при показателе полезности "-11" и 24 минутах штрафного времени. В среднем за матч Никита проводил на льду 14 минут и 27 секунд.
Экс-форвард системы московского «Динамо» Бусаров пройдёт просмотр в «Торпедо»
- 10 июля 2020
-
09:45
-
09:17
-
00:34
-
00:00
- 9 июля 2020
-
22:20
-
21:52
-
21:25
-
20:50
-
20:33
-
20:12
-
19:39
-
19:27
-
19:13
-
18:53
-
18:46
-
18:38
-
17:57
-
17:38
-
17:27
-
16:55
-
16:17
-
16:14
-
16:01
-
15:41
-
15:25
-
14:59
-
14:19
-
13:54
-
13:21
-
12:45
-
12:02
-
11:31
-
11:25
-
11:12
-
10:50
Партнерский контент