Экс-защитник «Магнитки» и «Адмирала» Бобряшов подписал пробный контракт с «Торпедо»

Российский защитник Никита Бобряшов подписал пробный контракт с системой «Торпедо», сообщается на официальном сайте клуба ВХЛ «Торпедо-Горький».

24-летний воспитанник оренбургского хоккея в 2017 году завоевал первый трофей в карьере. Выступая в системе московского «Динамо», он поднял над головой главный трофей ВХЛ — Кубок Братины. Два последующих сезона новобранец горьковчан провёл в КХЛ в составе магнитогорского «Металлурга» и владивостокского «Адмирала».

В минувшем сезоне Бобряшов принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ, сделав одну результативную передачу при показателе полезности "-11" и 24 минутах штрафного времени. В среднем за матч Никита проводил на льду 14 минут и 27 секунд.