Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Иван Проворов во второй раз выиграл приз лучшему защитнику «Филадельфии» в сезоне

Иван Проворов во второй раз выиграл приз лучшему защитнику «Филадельфии» в сезоне
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов стал обладателем «Бэрри Эшби Трофи» по итогам сезона-2019/2020. Награда ежегодно вручается лучшему игроку обороны «Флайерз» по итогам голосования спортивных журналистов и телеведущих.

«Это большая честь. В прошлом за команду играло множество классных защитников, которые выигрывали этот приз. Считаю, что в этом году наша оборона стала намного лучше. Мы защищаемся впятёром, форварды отрабатывают назад, что позволяет нам получать шайбу обратно быстрее», – цитирует Проворова пресс-служба НХЛ.

В минувшем регулярном чемпионате россиянин стал лидером среди защитников команды по голам (13) и очкам (36). Этот приз стал для него вторым в карьере. Ранее Проворов уже выигрывал его в сезоне-2016/2017.

Овечкин не вошёл в лучшую пятёрку сборной России из игроков НХЛ по версии HockeyBuzz
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020