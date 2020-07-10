Иван Проворов во второй раз выиграл приз лучшему защитнику «Филадельфии» в сезоне
Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов стал обладателем «Бэрри Эшби Трофи» по итогам сезона-2019/2020. Награда ежегодно вручается лучшему игроку обороны «Флайерз» по итогам голосования спортивных журналистов и телеведущих.
«Это большая честь. В прошлом за команду играло множество классных защитников, которые выигрывали этот приз. Считаю, что в этом году наша оборона стала намного лучше. Мы защищаемся впятёром, форварды отрабатывают назад, что позволяет нам получать шайбу обратно быстрее», – цитирует Проворова пресс-служба НХЛ.
В минувшем регулярном чемпионате россиянин стал лидером среди защитников команды по голам (13) и очкам (36). Этот приз стал для него вторым в карьере. Ранее Проворов уже выигрывал его в сезоне-2016/2017.
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