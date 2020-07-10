Марио Кемпе: у ЦСКА отличная команда. Радует, что клуб сохранил тренерский штаб

Нападающий ЦСКА Марио Кемпе после возвращения в Россию поделился ожиданиями от следующего сезона Континентальной хоккейной лиги.

«Радует, что клуб сохранил тренерский штаб. Мы будем играть в знакомой системе. Я рад, что Клас (Дальбек. — Прим. «Чемпионата») остался в ЦСКА. Жаль, что ещё несколько дней придётся ждать его приезда в Москву. У нас отличная команда. Я уверен, что нас ждёт новый плодотворный год», – цитирует Кемпе пресс-служба московского клуба.

Вчера, 9 июля, в Россию прибыл борт с иностранными хоккеистами, выступающими в составе ЦСКА: вратарём Ларсом Юханссоном, защитником Мэтом Робинсоном, нападающими Марио Кемпе и Иржи Секачем. Защитник Клас Дальбек прибудет в столицу в ближайшие дни.