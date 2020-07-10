Давыдов: если бы команды в КХЛ играли в два звена, то «Динамо» стало бы чемпионом

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о селекционной работе московского «Динамо».
«СКА и ЦСКА из-за потолка зарплат потеряли группу мастеров, а вот «Динамо» укрепилось. Большие надежды связываю с Кагарлицким, который захандрил в СКА и который просто обязан провести реабилитацию в «Динамо». А вокруг шведского новичка Линдберга, о котором поступают хорошие отзывы, мы просто обязаны выстроить вторую тройку.
У нас есть Вадим Шипачёв, который реабилитирует любого снайпера. Год назад отмечал, что Шипачёв при всём своём таланте диспетчера уходит от силовой борьбы, но он очень правильно отреагировал на критику, прибавив в этом компоненте, а также в лидерских качествах. Безусловно, сегодня он самый яркий хоккеист КХЛ.
Давайте посмотрим составы конкурентов. ЦСКА, видимо, потерял Капризова и Григоренко, СКА – Плотникова и Барабанова, нет явных лидеров у «Авангарда». Практически сохранил состав «Ак Барс», но там выделяется лишь первое звено.
Думаю, что если бы команды в КХЛ играли в два звена, то «Динамо» стало бы чемпионом. Сейчас главная задача тренерского штаба – выстроить третье, рабочее звено и воспитать молодёжь для четвёртой тройки. Это тренерская работа, если она получится, то «Динамо» станет одним из главных фаворитов и в полноценном формате», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.
- 10 июля 2020
-
11:15
-
10:53
-
10:30
-
10:06
-
09:45
-
09:17
-
00:34
-
00:00
- 9 июля 2020
-
22:20
-
21:52
-
21:25
-
20:50
-
20:33
-
20:12
-
19:39
-
19:27
-
19:13
-
18:53
-
18:46
-
18:38
-
17:57
-
17:38
-
17:27
-
16:55
-
16:17
-
16:14
-
16:01
-
15:41
-
15:25
-
14:59
-
14:19
-
13:54
-
13:21
-
12:45
-
12:02