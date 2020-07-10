Давыдов: если бы команды в КХЛ играли в два звена, то «Динамо» стало бы чемпионом

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о селекционной работе московского «Динамо».

«СКА и ЦСКА из-за потолка зарплат потеряли группу мастеров, а вот «Динамо» укрепилось. Большие надежды связываю с Кагарлицким, который захандрил в СКА и который просто обязан провести реабилитацию в «Динамо». А вокруг шведского новичка Линдберга, о котором поступают хорошие отзывы, мы просто обязаны выстроить вторую тройку.

У нас есть Вадим Шипачёв, который реабилитирует любого снайпера. Год назад отмечал, что Шипачёв при всём своём таланте диспетчера уходит от силовой борьбы, но он очень правильно отреагировал на критику, прибавив в этом компоненте, а также в лидерских качествах. Безусловно, сегодня он самый яркий хоккеист КХЛ.

Давайте посмотрим составы конкурентов. ЦСКА, видимо, потерял Капризова и Григоренко, СКА – Плотникова и Барабанова, нет явных лидеров у «Авангарда». Практически сохранил состав «Ак Барс», но там выделяется лишь первое звено.



Думаю, что если бы команды в КХЛ играли в два звена, то «Динамо» стало бы чемпионом. Сейчас главная задача тренерского штаба – выстроить третье, рабочее звено и воспитать молодёжь для четвёртой тройки. Это тренерская работа, если она получится, то «Динамо» станет одним из главных фаворитов и в полноценном формате», – цитирует Давыдова Russia-Hockey.