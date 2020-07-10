Андрей Костицын признан лучшим хоккеистом Беларуси, Скабелка — лучшим тренером

Федерация хоккея Беларуси провела опрос по определению лучшего игрока и тренера Беларуси в сезоне-2019/2020. Наибольшее количество голосов набрали Андрей Костицын и Андрей Скабелка, которые ранее стали лауреатами ежегодного референдума, проводимого газетой «Прессбол».

В минувшем сезоне в активе 35-летнего Костицына 17 заброшенных шайб и 17 результативных передач в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-17". Опытный форвард стал вторым бомбардиром белорусской команды в регулярке. В межсезонье белорусский нападающий сменил минское «Динамо» на «Нефтехимик».

Под руководством Скабелки казахстанский «Барыс» второй год подряд выиграл дивизион Аркадия Чернышёва в регулярном чемпионате КХЛ, а в Восточной конференции занял второе место. В первом раунде Кубка Гагарина «Барыс» переиграл магнитогорский «Металлург» (4-1), а на второй стадии должен был сразиться с новосибирской «Сибирью», но турнир был завершён из-за пандемии коронавируса