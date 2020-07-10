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Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон представил дизайн шлема к новому сезону КХЛ

Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон представил дизайн шлема к новому сезону КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон представил дизайн шлема к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» ЦСКА.

В минувшем сезоне команда Игоря Никитина стала обладателем Кубка континента, заняв первое место в регулярном чемпионате КХЛ. В первом раунде плей-офф «армейцы» переиграли «Торпедо» (4-0), после чего турнир был завершён из-за пандемии коронавируса, в результате Кубок Гагарина разыгран не был.

Решением Федерации хоккея России победителем чемпионата России по хоккею стал ЦСКА. «Ак Барс» и СКА разделили второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовые медали — у московского «Динамо».

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