Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон представил дизайн шлема к новому сезону КХЛ
Голкипер ЦСКА Ларс Юханссон представил дизайн шлема к новому сезону Континентальной хоккейной лиги.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» ЦСКА.
В минувшем сезоне команда Игоря Никитина стала обладателем Кубка континента, заняв первое место в регулярном чемпионате КХЛ. В первом раунде плей-офф «армейцы» переиграли «Торпедо» (4-0), после чего турнир был завершён из-за пандемии коронавируса, в результате Кубок Гагарина разыгран не был.
Решением Федерации хоккея России победителем чемпионата России по хоккею стал ЦСКА. «Ак Барс» и СКА разделили второе место, так как обе команды имеют одинаковые показатели по всем ключевым статистическим параметрам. Бронзовые медали — у московского «Динамо».
Голкипер «Локомотива» Паскуале представил дизайн шлема к новому сезону КХЛ
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