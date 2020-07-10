«Авангард» назвал заявку команды на предсезонный сбор

«Авангард» на официальном сайте клуба назвал заявку команды на предсезонный сбор. 13 и 14 июля игроки «Авангарда» пройдут медосмотр, после чего начнут тренироваться в Балашихе. В сборе, который продлится до 1 сентября, будут участвовать следующие хоккеисты:

Вратари



Игорь Бобков, Эмиль Гарипов, Георгий Дубровский;



Защитники



Алексей Береглазов, Кирилл Готовец, Алексей Емелин, Оливер Каски, Роман Манухов, Егор Морозов, Вилле Покка, Алексей Соловьёв, Кирилл Спиценко, Семён Чистяков, Максим Чудинов, Дамир Шарипзянов;



Нападающие



Рид Буше, Евгений Грачёв, Арсений Грицюк, Павел Дедунов. Денис Зернов, Илья Каблуков, Семён Кошелев, Иван Лисин, Артём Манукян, Максим Мизюрин, Корбан Найт, Алексей Потапов, Кирилл Семёнов, Андрей Стась, Сергей Толчинский, Александр Хохлачёв, Егор Чинахов, Эммануил Шафеев, Сергей Шумаков, Александр Яремчук.