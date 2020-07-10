Главный арбитр КХЛ рассказал об изменениях в правилах перед следующим сезоном

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал об изменениях в правилах перед следующим сезоном Континентальной хоккейной лиги.

«На прошлой неделе мы оповестили всех о том, что июльских сборов не будет и вообще традиционный их формат в этом году изменится. Ждём рекомендаций от Медицинского управления КХЛ и подбираем подходящие сроки для сборов в августе. Сложность состоит в том, что в это время уже вовсю идут предсезонные турниры и товарищеские матчи. В то же время судьи уже давно начали проходить в дистанционном режиме тесты по правилам. Вообще, в этом режиме пройдёт вся теоретическая часть сборов. Это будет в конце июля.

При помощи интернета расскажем, на что надо будет обратить внимание в следующем сезоне, доведём до судей изменения в правилах. Обязательно пройдёт углублённое медицинское обследование. Изменения в правилах коснутся штрафов за неспортивное поведение, также будут изменения формулировок в нескольких ситуациях, касающихся взятия ворот. Кстати, несмотря на сложную обстановку, мы обязательно перед началом сезона прочитаем всем командам правила, заострим внимание на изменениях. Как делаем это каждый год», – цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.