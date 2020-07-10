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Анисимов — о завершённом сезоне КХЛ: главные судьи недополучили порядка миллиона рублей

Анисимов — о завершённом сезоне КХЛ: главные судьи недополучили порядка миллиона рублей
Хоккей / КХЛ 0

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов оценил работу судей в сезоне-2019/2020, который был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса.

«Хороший, ровный сезон. Те ребята, от которых мы ждали роста, оправдали ожидания, и это радует. Два-три судьи, напротив, сделали несколько шагов назад, но, надеюсь, время на самоизоляции они провели с пользой и в дальнейшем подтянутся, исправят ошибки и пойдут наверх. Если говорить об оценке всего судейства в целом, включая работу на льду, в «военной комнате», специалистов системы «видеогол», поставил бы твёрдую четвёрку, наверное, даже с плюсом.

Потери судей из-за завершённого сезона? Скажу так: главные судьи, которые могли бы работать на финале, недополучили порядка миллиона рублей. Лайнсмены – примерно половину этой суммы», – цитирует Анисимова пресс-служба КХЛ.

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