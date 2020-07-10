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Быков — о ЧМ-2008: на Ковальчука вылилось много критики, но я верил в этого человека

ЧМ-2020
ЧМ-2020
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  • Даты проведения:
    08.05.2020—24.05.2020
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Быков — о ЧМ-2008: на Ковальчука вылилось много критики, но я верил в этого человека
Хоккей / ЧМ по хоккею 2020 0

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков поделился воспоминаниями о выступлении нападающего Ильи Ковальчука в финале ЧМ-2008.

«Признаюсь, пришлось выдержать жёсткое давление по этому вопросу, особенно со стороны журналистов. Да, у Ковальчука не шла игра. Так часто случается в жизни любого спортсмена, когда для фарта не хватает самой малости. На него вылилось много критики, но я верил в этого человека. Мы видели его потенциал.

Что касается удаления в матче со Швейцарией, то он защищал своего друга и капитана – Алексея Морозова. Второй матч-штраф Ильи мог принести ему двухматчевую дисквалификацию, и тогда прощай, финал. Но всё обошлось, а мы использовали эту непростую ситуацию для того, чтобы сплотить коллектив, показав на примере Ковальчука, как надо бороться и не давать спуска соперникам», — цитирует Быкова сайт «Команды России».

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