«Цуг» не предлагал контракт экс-форварду «Авангарда» Свену Андригетто

Генеральный менеджер «Цуга» Рето Клей заявил, что швейцарский клуб не делал предложения бывшему нападающему «Авангарда» Свену Андригетто.

27-летний форвард на текущий момент находится в статусе свободного агента, сообщает Zentralplus. К игроку в Швейцарии наибольший интерес проявляет «Лозанна». Она готов заключить с хоккеистом контракт на четыре года.

В минувшем сезоне 27-летний форвард дебютировал в КХЛ. В 56 матчах регулярного чемпионата Свен забросил 13 шайб и сделал 14 результативных передач при показателе полезности "+2" и 22 минутах штрафного времени. В плей-офф швейцарский нападающий провёл шесть матчей, в которых не забросил ни одной шайбы и сделал две голевые передачи при полезности "-5".