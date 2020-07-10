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Московское «Динамо» расторгло контракт с Огурцовым по инициативе клуба

Московское «Динамо» расторгло контракт с Огурцовым по инициативе клуба
Хоккей / КХЛ 0

Московское «Динамо» расторгло контракт с защитником Дмитрием Огурцовым по инициативе клуба, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

В минувшем сезоне 26-летний защитник принял участие в 43 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых сделал пять результативных передач при показателе полезности "-6" и 22 минутах штрафного времени. В пяти матчах плей-офф в активе Огурцова 1 (0+1) очко при полезности "+1". При этом в среднем за матч российский защитник проводил на льду меньше 10 минут.

В позапрошлом сезоне защитник выступал за «Нефтехимик», в составе которого он забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи в 49 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности "-19". До «Нефтехимика» Огурцов выступал за ЦСКА и «Ладу».

Источник: московское «Динамо» расторгнет контракт с защитником Огурцовым
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