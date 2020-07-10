41-летний Павел Дацюк продлил контракт с «Автомобилистом»
Знаменитый российский нападающий Павел Дацюк продлил контракт с «Автомобилистом». Об этом сообщил агент хоккеиста Дэн Мильштейн. Новое соглашение рассчитано на один сезон.
В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2019/2020 41-летний Дацюк из-за травм принял участие только в 43 матчах, записав на свой счёт 22 (5+17) балла при показателе полезности «+12» и 10 минутах штрафного времени. В плей-офф Дацюк забил два гола за три матча.
Следующий сезон станет для Павла вторым в «Автомобилисте» в КХЛ. Ранее он на протяжении трёх лет защищал цвета петербургского СКА, с которым выиграл Кубок Гагарина. Дацюк является олимпийским чемпионом 2018 года и двукратным обладателем Кубка Стэнли.
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