Гендиректор «Южного Урала»: Крутий прошёл медицинское обследование и был полностью здоров

Генеральный директор ХК «Южный Урал» Олег Пивунов прокомментировал смерть 23-летнего хоккеиста клуба Павла Крутия.
«Мы все сейчас в шоке, ничего не предвещало такого. Была утренняя лёгкая пробежка, кроссы в первый день сборов никто не даёт, ситуация непонятная. Была лёгкая пробежка без времени для ознакомления с трассой, где мы всегда потом проходим подготовку, бегаем кроссы. Температура воздуха была 25 градусов, для нашего региона это нормальная температура.
Никаких отклонений у него не было, хоккеист прошёл медицинское обследование, был полностью здоров по всем показателям. Ничего не предвещало такого. Он сдал тест на коронавирус, как и вся команда, положительных результатов ни у кого не было. Клуб окажет всяческую поддержку семье и близким», ─ приводит слова Пивунова ТАСС.
В минувшем сезоне 23-летний форвард выступал в ВХЛ за «Сарыарку». В 32 матчах регулярного чемпионата Павел забросил четыре шайбы и сделал семь результативных передач. В плей-офф хоккеист провёл четыре матча. В межсезонье Крутий пополнил состав орского клуба.
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