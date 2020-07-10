Новички магнитогорского «Металлурга» определились с игровыми номерами, под которыми будут играть в сезоне-2019/2020, информирует пресс-служба клуба в сети «ВКонтакте».

Голкипер Юхо Олкинуора будет играть под № 45, защитник Артём Земчёнок — под № 8, защитник Михаил Пашнин взял № 33, защитник Владислав Сёмин — № 42, защитник Егор Мартынов — № 55, защитник Никита Хлыстов — № 57, нападающий Тейлор Бек — № 6, нападающий Сергей Плотников — № 16, нападающий Харри Песонен — № 82, форвард Юхо Ламмикко — № 90, нападающий Максим Карпов — № 91, нападающий Игорь Швырёв — № 98.

Из-за пандемии коронавируса сезон-2019/2020 в КХЛ был завершён досрочно. Организаторам пришлось остановить чемпионат после первого раунда плей-офф. От дальнейшего участия в турнире отказались «Йокерит», «Барыс» и «Ак Барс». Позже Федерация хоккея России признала ЦСКА чемпионом страны. «Армейцы» выиграли регулярный чемпионат КХЛ.