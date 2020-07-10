Рафф ─ о работе с молодыми игроками: моя философия заключается в постоянном общении

Новый главный тренер «Нью-Джерси Дэвилз» Линди Рафф прокомментировал назначение на пост наставника клуба.
«Моя философия (работы с молодыми игроками) заключается в постоянном общении. Нужно помочь игроку понять его роль в команде, объяснить, что он несёт ответственность за свои действия. У каждого игрока свой уровень мастерства. Им надо рассказать, как они должны играть, что такое давление, контроль шайбы. Кто-то из хоккеистов талантливее других. Тут нужно постоянное общение. Надо знать, о чём они думают во время тренировок, игр, чтобы помочь им почувствовать себя комфортно в команде. Они должны понимать, чего я от них хочу. Иногда молодым ребятам достаточно просто сказать, что им нужно делать. Но они почти всегда хотят знать, почему им нужно играть именно так. И на этот вопрос надо ответить. Чаще всего ответ заключается в том, что это нужно для успеха команды.
Порой молодые ребята слишком торопятся, хотят подняться на вершину как можно раньше. Тренер должен объяснить хоккеисту, что такое профессиональное отношение к своим обязанностям вне стадиона, как нужно готовиться к тренировкам. Он должен рассказать игроку, как отдыхать, как правильно питаться для того, чтобы полностью раскрыть свой талант. Для того чтобы стать профессионалом, нужно многое знать и уметь. Это должны понимать молодые ребята, которые только начинают карьеру в НХЛ. Тут недостаточно только стать крепче физически, чтобы бороться с мужиками, которые в два раза крупнее и сильнее тебя. Они должны почувствовать себя комфортно», ─ приводит слова Раффа пресс-служба НХЛ.
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