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ВХЛ расследует причины смерти 23-летнего хоккеиста «Южного Урала»

ВХЛ расследует причины смерти 23-летнего хоккеиста «Южного Урала»
Хоккей / ВХЛ 0

Высшая хоккейная лига проведёт расследование обстоятельств смерти 23-летнего нападающего «Южного Урала» Павла Крутия, сообщает «Спорт-экспресс».

Напомним, сегодня утром, 10 июля, находившийся на тренировочных сборах Павел Крутий почувствовал себя плохо. Ему была оказана первая медицинская помощь врачом клуба. На машине скорой помощи форвард был доставлен в реанимацию, где скончался. Предварительный диагноз — тромбоэмболия лёгочной артерии.

В минувшем сезоне 23-летний форвард выступал в ВХЛ за «Сарыарку». В 32 матчах регулярного чемпионата Павел забросил четыре шайбы и сделал семь результативных передач. В плей-офф хоккеист провёл четыре матча. В межсезонье Крутий пополнил состав орского клуба.

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