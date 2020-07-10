Заха ─ о назначении Раффа: приятно, когда в команде появляется тренер с таким опытом

Нападающий «Нью-Джерси» Павел Заха прокомментировал назначение Линди Раффа на пост наставника клуба.
«Всегда приятно, когда в молодой команде появляется тренер с таким богатым опытом работы в лиге. Очень интересно встретиться с ним, чтобы понять, что из этого получится», ─ приводит слова хоккеиста пресс-служба лиги.
С 2018 года Рафф работал на должности ассистента главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс». С 1997 по 2013 год — главный тренер «Баффало Сэйбрз», с 2013-го по 2017-й возглавлял «Даллас Старз», который под его руководством дважды выходил в плей-офф, а по итогам регулярного чемпионата показывал лучшие результаты в Западной конференции. В одном из сезонов «Далласу» удалось одержать 50 побед в регулярке, уступив в 23 встречах, при этом забивая в матче 3,2 шайбы.
Предпоследний сезон в «Далласе» закончился для Раффа разочарованием: в серии с «Сент-Луис Блюз» «Старз» проиграли со счётом 6:1 в седьмом матче первого раунда плей-офф. А в следующем сезоне, ставшим для него последним, команда и вовсе не попала в плей-офф. После того как его время в Далласе закончилось, Рафф устроился помощником тренера в «Нью-Йорк Рейнджерс» (2017). В 19 сезонах в качестве главного тренера Рафф имеет рекорд 736-554-78.
- 10 июля 2020
-
22:50
-
22:27
-
21:27
-
20:48
-
20:17
-
19:36
-
19:00
-
18:49
-
18:43
-
18:06
-
17:38
-
17:24
-
17:15
-
16:50
-
16:29
-
16:21
-
16:00
-
15:39
-
15:16
-
14:41
-
14:18
-
14:06
-
13:41
-
13:30
-
13:07
-
12:57
-
12:25
-
11:51
-
11:15
-
10:53
-
10:30
-
10:06
-
09:45
-
09:17
-
00:34