Заха ─ о назначении Раффа: приятно, когда в команде появляется тренер с таким опытом

Нападающий «Нью-Джерси» Павел Заха прокомментировал назначение Линди Раффа на пост наставника клуба.

«Всегда приятно, когда в молодой команде появляется тренер с таким богатым опытом работы в лиге. Очень интересно встретиться с ним, чтобы понять, что из этого получится», ─ приводит слова хоккеиста пресс-служба лиги.

С 2018 года Рафф работал на должности ассистента главного тренера «Нью-Йорк Рейнджерс». С 1997 по 2013 год — главный тренер «Баффало Сэйбрз», с 2013-го по 2017-й возглавлял «Даллас Старз», который под его руководством дважды выходил в плей-офф, а по итогам регулярного чемпионата показывал лучшие результаты в Западной конференции. В одном из сезонов «Далласу» удалось одержать 50 побед в регулярке, уступив в 23 встречах, при этом забивая в матче 3,2 шайбы.

Предпоследний сезон в «Далласе» закончился для Раффа разочарованием: в серии с «Сент-Луис Блюз» «Старз» проиграли со счётом 6:1 в седьмом матче первого раунда плей-офф. А в следующем сезоне, ставшим для него последним, команда и вовсе не попала в плей-офф. После того как его время в Далласе закончилось, Рафф устроился помощником тренера в «Нью-Йорк Рейнджерс» (2017). В 19 сезонах в качестве главного тренера Рафф имеет рекорд 736-554-78.