«Каролина» показала эффектный гол Андрея Свечникова на тренировке
Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» показал, как российский форвард Андрей Свечников тренируется после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса. Во время занятия 20-летний нападающий отметился эффектной заброшенной шайбой.
Посмотреть видео можно в аккаунте «Каролины» в «Твиттере».
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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The Score поставил лакросс-гол Свечникова на второе место в списке лучших голов сезона
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