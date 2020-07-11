Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Каролина» показала эффектный гол Андрея Свечникова на тренировке

«Каролина» показала эффектный гол Андрея Свечникова на тренировке
Хоккей / НХЛ 0

Клуб Национальной хоккейной лиги «Каролина Харрикейнз» показал, как российский форвард Андрей Свечников тренируется после длительного перерыва из-за пандемии коронавируса. Во время занятия 20-летний нападающий отметился эффектной заброшенной шайбой.

Посмотреть видео можно в аккаунте «Каролины» в «Твиттере».

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

The Score поставил лакросс-гол Свечникова на второе место в списке лучших голов сезона
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020