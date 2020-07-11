Хорват: у «Ванкувера» замечательная молодёжь, команду ждёт блестящее будущее

Капитан «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват надеется, что канадский клуб продлит контракты с форвардами Броком Бёзером, Элиасом Петтерссоном, защитником Куинном Хьюзом и голкипером Якобом Маркстрёмом.
«Думаю, что клуб предпримет все усилия, чтобы сохранить костяк, нашу молодёжь, потому что они очень важны для команды. Я не знаю, как это будет сделано. У нас замечательные молодые ребята, и мы хотим оставить их здесь. Надеюсь, что мы сможем решить этот вопрос. Нас ждёт блестящее будущее», ─ приводит слова Хорвата пресс-служба лиги.
Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
- 11 июля 2020
-
00:49
-
00:36
-
00:00
- 10 июля 2020
-
23:43
-
22:50
-
22:27
-
21:27
-
20:48
-
20:17
-
19:36
-
19:00
-
18:49
-
18:43
-
18:06
-
17:38
-
17:24
-
17:15
-
16:50
-
16:29
-
16:21
-
16:00
-
15:39
-
15:16
-
14:41
-
14:18
-
14:06
-
13:41
-
13:30
-
13:07
-
12:57
-
12:25
-
11:51
-
11:15
-
10:53
-
10:30