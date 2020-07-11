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Хорват: у «Ванкувера» замечательная молодёжь, команду ждёт блестящее будущее

Хорват: у «Ванкувера» замечательная молодёжь, команду ждёт блестящее будущее
Хоккей / НХЛ 0

Капитан «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват надеется, что канадский клуб продлит контракты с форвардами Броком Бёзером, Элиасом Петтерссоном, защитником Куинном Хьюзом и голкипером Якобом Маркстрёмом.

«Думаю, что клуб предпримет все усилия, чтобы сохранить костяк, нашу молодёжь, потому что они очень важны для команды. Я не знаю, как это будет сделано. У нас замечательные молодые ребята, и мы хотим оставить их здесь. Надеюсь, что мы сможем решить этот вопрос. Нас ждёт блестящее будущее», ─ приводит слова Хорвата пресс-служба лиги.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ завершён досрочно. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попадают «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Капитан «Ванкувера»: наша главная задача ─ завоевать Кубок Стэнли. Клуб это заслужил
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