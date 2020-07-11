Гэри Беттмэн: подписание коллективного соглашения закладывает фундамент для роста НХЛ

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн прокомментировал заключение коллективного соглашения между лигой и игроками.

«Сегодня НХЛ и Ассоциация игроков объявили о важном соглашении, которое учитывает неопределенность, с которой все сталкиваются по завершении сезона-2019/2020 и закладывает фундамент для дальнейшего долгосрочного роста нашей Лиги. Я благодарю исполнительного директора НХЛПА Дона Фера и помощника исполнительного директора Матье Шнайдера, а также более 700 игроков НХЛ — особенно тех, кто работал в нашем Комитете по возвращению в игру за то, что они собрались вместе в чрезвычайных обстоятельствах для нашей игры. Хотя мы все очень усердно работали, чтобы попытаться устранить риски, связанные с COVID-19, мы понимаем, что здоровье и безопасность являются и будут нашими приоритетами. Мы знаем, что все наши фанаты взволнованы нашим возвращением на лёд в следующем месяце, и это было нашей целью, так как мы приостановили наш сезон 12 марта», — приводит слова Гэри Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Новое соглашение между НХЛ и Ассоциацией игроков позволит планировать международный календарь. Подразумевается участие игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 года при достижении договорённости с МОК.