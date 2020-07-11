Стало известно расписание матчей плей-ин Кубка Стэнли

Пресс-служба НХЛ на официальном сайте опубликовала расписание матчей квалификационных игр Кубка Стэнли.

Игры были запланированы в шахматном порядке, обеспечивая часы непрерывного действия. Время начала 10-дневного отборочного турнира Кубка Стэнли в Торонто (игры Восточной конференции) будет: 12:00, 16:00 и 20:00 по центрально-европейскому времени (19:00, 23:00, 03:00 мск). Для того, чтобы максимально расширить возможности просмотра для фанатов по всей Северной Америке, время начала трёх игровых окон в Эдмонтоне (игры Западной конференции) — 14:00, 18:30 и 22:30 (21:00, 01:30, 05:30 мск) — может колебаться до 30 минут во время квалификационного раунда.

Отборочные матчи Кубка Стэнли, в которых участвуют 16 команд соревнующихся в пятиматчевой серии для определения восьми команд, прошедших в плей-офф Кубка Стэнли, обычно называемых отборочным раундом, начнутся в субботу, 1 августа, пятью играми: три в Торонто «Каролина» — «Нью-Йорк Рейнджерс», «Флорида» — «Нью-Йорк Айлендерс» и «Монреаль» — «Питтсбург», а также двумя в Эдмонтоне – это «Чикаго» — «Эдмонтон» и «Калгари» — «Виннипег».

Отборочные матчи Кубка Стэнли с участием четырёх лучших команд каждой конференции для определения посева в плей-офф Кубка Стэнли, называемого круговым турниром, начнутся в воскресенье, 2 августа, двумя играми, по одной в каждом городе-центре: «Бостон» — «Филадельфия» (в Торонто) и «Колорадо» — «Сент-Луис» (в Эдмонтоне).