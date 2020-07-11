Кожевников: безудержная поддержка Вудкрофта в минском «Динамо» шокирует

Олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал ситуацию с тренером в минском «Динамо».



«В последние дни можно отметить мыльную оперу в Минске. Руководство белорусского «Динамо» в своей безудержной поддержке североамериканского тренера Вудкрофта ушло в такой оригинальный жанр, как открытые письма. Ещё более удивительно то, что в этих нелепых письмах руководство оттаптывается на тех людях белорусского хоккея, которые много лет служили ему верой и правдой. И всё это — ради того, чтобы защитить свой выбор американского тренера неудачника. Выбор, который — посмотрите результаты очередного сезона — является провальным. Меня это просто шокирует!



Я вижу здесь не позитив, а ошибку — в стиле Захаркина. Вудкрофт словно бы взял пример с этого тренера и относится к легендам местного хоккея, к их вкладу в историю страны без какого-либо уважения. Странно, что даже в отсутствие результата всё это сходит Вудкрофту с рук.



Меня удивляет, что пока все знаковые для Беларуси люди хоккея не объединились, наоборот, против них непрофессионалы пишут открытые письма. Костицына, которого убрал американский тренер, публично поддержал разве что Калюжный. Удивительно!» — приводит слова Кожевникова Russia-Hockey.

Калюжный — об открытом письме Баскова: не думаю, что спортсмены должны страдать за взгляды