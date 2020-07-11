Первый игрок НХЛ официально отказался от участия в возобновлении сезона

Защитник «Калгари Флэймз» Трэвис Хэмоник отказался участвовать в рестарте сезона НХЛ-2019/2020, сообщает пресс-служба канадского клуба. Он стал первым хоккеистом в лиге, который официально сделал это.
«Трэвис позвонил мне, чтобы сообщить, что он решил отказаться от участия в возобновлении сезона в НХЛ. Трэвис объяснил, что трудное решение он принял по семейным обстоятельствам. Хотя мы будем скучать по нему, мы понимаем и уважаем его решение. Мы по-прежнему сосредоточены на подготовке к тренировочному лагерю и предстоящим сериям в отборочном раунде», ─ сказал генменеджер « Флэймз» Брэд Треливинг.
Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имеющие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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