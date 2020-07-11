Д. Уильямс: участие игроков НХЛ в Олимпиаде поможет развитию и популяризации хоккея

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Джастин Уильямс рад, что новое коллективное соглашение позволит планировать международный календарь, в котором подразумевается участие игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при достижении договорённости с МОК.

«Это действительно замечательно, потому что поможет развитию игры и её популяризации. Туда поедут лучшие игроки. Считаю, что это просто здорово для хоккея. На этом турнире будут представлены лучшие игроки, с которыми обычно в одной команде не сыграешь. Это уникальная возможность. Олимпиада — само по себе особенное мероприятие. Но если там будут игроки НХЛ, то мы увидим противостояние лучших с лучшими, а это очень и очень особенный опыт», ─ приводит слова Уильямса пресс-служба НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».