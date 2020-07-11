Капитан «Ванкувера»: сыграть на Олимпиаде будет здорово. Это прекрасно для хоккея

Капитан «Ванкувер Кэнакс» Бо Хорват рад, что новое коллективное соглашение позволит планировать международный календарь, в котором подразумевается участие игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при достижении договорённости с МОК.

«Все хотят представлять свою страну, все хотят участвовать в Олимпиаде. Мы этого очень хотели. И не только для себя, чтобы представлять свою страну, но и для развития игры. Считаю, что сыграть на предстоящих Олимпийских играх будет просто здорово. Это прекрасно для хоккея, великолепно для болельщиков и для нас, игроков. Мы этому очень рады», ─ приводит слова Хорвата пресс-служба НХЛ.

Регулярный чемпионат НХЛ досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Таким образом, в розыгрыш Кубка Стэнли не попали «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».