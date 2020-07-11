Фер — о новом коллективном соглашении: это очень важный шаг вперёд для нашей игры

Исполнительный директор профсоюза игроков Дон Фер прокомментировал заключение коллективного соглашения между лигой и игроками.
«Это соглашение является очень важным шагом вперёд для игроков и владельцев, а также для нашей игры в нынешнее сложное и неопределённое время. И этого бы не случилось без огромных трудов хоккеистов, в частности тех, кто был членом комитетов по переговорам и Плану возобновления сезона, а также совета директоров. Я также благодарю Гэри Беттмэна, Билла Дэйли и сотрудников НХЛ за их усилия в решении проблем, с которыми мы столкнулись. Но самое важное, что мы рады возвращению НХЛ болельщикам. Мы с нетерпением ждём дальнейшего роста авторитета НХЛ в Северной Америке и по всему миру», ─ приводит слова Фера пресс-служба лиги.
Новое соглашение между НХЛ и Ассоциацией игроков позволит планировать международный календарь. Подразумевается участие игроков в Олимпиадах 2022 и 2026 годов при достижении договорённости с МОК.
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