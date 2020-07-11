Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

НХЛ с 14 июля начнёт объявлять обладателей индивидуальных призов

НХЛ с 14 июля начнёт объявлять обладателей индивидуальных призов
Хоккей / НХЛ 0

Национальная хоккейная лига со вторника, 14 июля, начнёт объявлять обладателей индивидуальных призов. Об этом сообщил обозреватель издания Philadelphia Inquirer Сэм Карчиди в своём «твиттере».

По информации источника, первым будет объявлен обладатель «Тед Линдсей Эворд» — приза, вручаемого самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза игроков НХЛ.

Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».

Первый игрок НХЛ официально отказался от участия в возобновлении сезона
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020