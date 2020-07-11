НХЛ с 14 июля начнёт объявлять обладателей индивидуальных призов

Национальная хоккейная лига со вторника, 14 июля, начнёт объявлять обладателей индивидуальных призов. Об этом сообщил обозреватель издания Philadelphia Inquirer Сэм Карчиди в своём «твиттере».
По информации источника, первым будет объявлен обладатель «Тед Линдсей Эворд» — приза, вручаемого самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов профсоюза игроков НХЛ.
Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».
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