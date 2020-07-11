Райлли: не думаю, что «Торонто» и «Эдмонтон» будут иметь большое преимущество в плей-офф

Защитник «Торонто Мэйпл Лифс» Морган Райлли прокомментировал выбор канадских городов Торонто и Эдмонтон в качестве места проведения матчей плей-офф НХЛ.

«Торонто» и «Эдмонтон» будут играть в своих городах? Правила будут распространяться на них ровно так же, как и на все остальные команды. Так что я не считаю, что с точки зрения географии они будут иметь большое преимущество. Им просто будет привычнее играть на своих аренах. Не уверен, придётся ли нам играть на других сторонах скамеек. На данный момент сложно об этом говорить. Думаю, что всё просто будет как будет, и условные хозяева едва ли будут иметь хоть какое-то преимущество», ─ приводит слова Райли пресс-служба НХЛ.

Напомним, регулярный чемпионат досрочно завершён. В плей-офф сыграют 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед. Четыре лучших клуба из каждой конференции сыграют между собой по три матча в формате круговой системы. В плей-офф не попали клубы «Оттава Сенаторз», «Детройт Ред Уингз», «Баффало Сэйбрз», «Нью-Джерси Дэвилз», «Лос-Анджелес Кингз», «Сан-Хосе Шаркс» и «Анахайм Дакс».